Colombia vivió este lunes uno de los momentos más difíciles de su historia reciente luego de que un devastador terremoto de magnitud 7.4 sacudiera la zona occidental del país. El sismo, cuyos efectos se viralizaron en cuestión de minutos a través de innumerables videos en redes sociales, ha dejado hasta el momento un saldo preliminar de al menos 111 muertos y más de 500 personas heridas.

Una de las ciudades más afectadas fue Pereira, donde tiene su sede el Deportivo Pereira. El equipo se encontraba en Barranquilla cuando ocurrió el terremoto y varios de sus jugadores han recurrido a redes sociales y medios de comunicación para solicitar ayuda en la localización de sus familiares.

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En entrevista con el diario argentino Olé, el defensor Tobías Bovone relató la angustia con la que vivieron la tragedia a la distancia y reveló que algunos de sus compañeros todavía no han podido comunicarse con sus seres queridos.

"Pereira en este momento es un desorden. Hay muchas casas destrozadas y mucha incertidumbre por parte de algunos compañeros que todavía no saben cómo están sus familias", señaló.

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El futbolista también explicó que numerosos habitantes de la ciudad sufrieron graves daños en sus viviendas, incluidos amigos y conocidos de varios integrantes del plantel, una situación que ha incrementado el deseo del equipo de regresar cuanto antes.

"Conocidos o amigos de nuestros compañeros tienen sus casas destruidas. Todo el mundo quiere estar lo más cerca posible de sus familias lo antes posible, ya sea en avión o en autobús, como sea", concluyó.

Mediante sus redes sociales, la Liga Colombiana ha compartido un mensaje de apoyo para las familias afectadas, y las personas que han perdido un familiar. Se espera que la competencia pueda detenerse por lo ocurrido.