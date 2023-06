México va contra Haití; a demostrar que no es un espejismo

El inicio del proceso de Jaime Lozano en la Selección Mexicana fue muy bueno, pero eso no quiere decir que todo seguirá como en cuento de hadas.

Para demostrar que el triunfo sobre Honduras no fue un espejismo, el Jimmy llama a tomar en serio al rival en turno, Haití, y sólo si se gana se podrán construir de nueva cuenta castillos en el aire.

De cara al segundo juego por el Grupo B en la Copa Oro, Lozano es claro: Aquellas épocas de los juegos sencillos “dejaron de existir. Por eso, hay que ser contundentes, porque todos te pueden competir”.

El técnico echa mano de su preparación para que no haya sorpresas: “La mejor herramienta para no quedarte en lo que hiciste es buscar puntos a mejorar. En los detalles está seguir sumando. [La victoria sobre Honduras] ya es historia, venimos por cosas más importantes, no sólo por un buen inicio”. Hay que ganar, “y no por casualidad, ni por suerte. Queremos que la idea se plasme mejor y jugar mejor. Haití es un equipo determinado y en cualquier minuto busca hacerte daño”.

Así que pide a sus dirigidos: “Hay que mantener el hambre, por historia hay que mantenernos en el nivel más alto”.

El técnico de la Selección no revelará la alineación, porque “el equipo lo pienso hasta el último momento. Lo digo en serio. Me voy a dormir con un equipo y despierto con otro”.

Y después de asegurar que el triunfo y las formas son lo que vale, vuelve al ritual de los cuestionamientos sobre si le gustaría quedarse al frente del equipo mexicano de forma permanente: “Trabajo en el día a día, no pienso más allá”.

Ni siquiera contempla cobrarle a Juan Carlos Rodríguez, comisionado presidente de la FMF, el favor que le hizo de entrar al quite en momentos de apremio: “A veces, en el futbol necesitas que una sola persona confíe en ti y de ti depende estar preparado para abrir puertas. Me gusta más hacer favores que cobrarlos, me siento mejor con ayudar que cobrar. Para mí, es un sueño estar aquí. Cuando eres jugador, quieres consolidarte y jugar un Mundial, y cuando eres técnico, dirigir un Mundial, pero en mi cabeza lo que está es hacer una buena Copa Oro”.