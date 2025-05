FMF rompe el silencio; asegura que sí existe una posibilidad para que los equipos de la Liga de Expansión asciendan

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya tiene conocimiento de la apelación que diez equipos de la Liga de Expansión entablaron ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), donde exigen el regreso del ascenso y descenso al balompié nacional.

Un sistema que, en el sentido estricto de la palabra, se mantiene vigente… Siempre y cuando cuatro equipos de la segunda división tengan certificación y uno de ellos se corone como Campeón de Campeones. Solo así existe la posibilidad de ascender.

A través de un comunicado, la FMF tomó postura. Y a la par, Íñigo Riestra —quien es Secretario General y Director General Jurídico de la Federación— sentenció que “se han contado verdades a medias”, por lo que le entregarán toda la información necesaria al Tribunal: “Para que esté en facultad de retomar una resolución correspondiente”.

¿Qué pasó con el ascenso y descenso en el futbol mexicano?

Riestra recordó cuando, en un lejano abril de 2020, la Asamblea General de la Federación tomó la decisión de suspender por seis temporadas el sistema de ascenso y descenso. Una situación que, en sus palabras, se dio conforme a los reglamentos y los estatutos de la FMF.

A la par, Riestra evocó la suspensión del torneo 19/20. No a causa del acuerdo, sino de la pandemia por COVID-19: “Fueron los propios clubes de Expansión quienes, para no entrar en una quiebra técnica, solicitaron la creación de un fondo de rescate. En ese momento, su situación era bastante precaria y la mayoría de ellos, deficitarios. Y por lo tanto, no podían subsistir”.

Y el resto fue historia porque, a partir de ese momento, se autorizó la suspensión del ascenso y descenso. Sin embargo, en palabras de Riestra, esa “pausa” empezó a partir de 2021.

Recalcó que esas “verdades a medias” radican en que se la han entregado cantidades significativas de dinero a los clubes de la segunda división: “Lo que no han mencionado es que también se autorizó un fondo de mejoras con apoyos de sumas importantes de dinero para todos estos clubes”.

De acuerdo al directivo, el fondo tenía como fin que los clubes pudieran invertir en infraestructura y crecimiento para la Liga de Expansión. Y finalizó recordando que, en el 2022, se creó un Comité de Certificación: a partir de 2023, si cuatro clubes cumplían con una certificación y uno de ellos se coronaba como Campeón de Campeón, podrían ascender.

Recientemente, se hizo de conocimiento público que abogados del Atlante, Atlético La Paz, Cancún, Atlético Morelia, Cimarrones de Sonora, Oaxaca, Zacatecas, Venados FC, Club Deportivo Leones Negros y Jaiba Brava presentaron una apelación para exigir el regreso del ascenso y descenso en la temporada 2025-26.