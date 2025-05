Antonio Mohamed revela que André Jardine anticipó la Final entre América y Toluca; esto le dijo al Turco

En la Jornada 10 del torneo Clausura 2025, las Águilas del América golearon 3-0 al Toluca en el Estadio Ciudad de los Deportes. Aquel partido fue un auténtico baile para el equipo de Antonio Mohamed.

Pero más allá de ese resultado, en el banquillo pasó algo que marcó lo que sería el desenlace de este certamen. Al menos, así lo dijo el Turco, técnico de los Diablos Rojos.

"Él me dijo, no se lo dije yo, él me dijo ‘nos vamos a ver en la final’. Bueno, se cumplió", declaró el timonel argentino sobre lo que le dijo André Jardine, DT de las Águilas en aquel duelo.

Al margen de lo que suceda el domingo, Mohamed aseguró en conferencia de prensa que enfrentar al América en esta Final es ya un aprendizaje grande para su equipo y para él.

"Nosotros nos venimos preparando para enfrentarlos. Les dije que debíamos aprender, en conferencia dije que entonces estaban uno o dos escalones arriba de nosotros", concluyó el estratega de los escarlata.