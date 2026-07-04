México e Inglaterra disputarán uno de los partidos más atractivos de los octavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Este domingo 5 de julio, el Tricolor y los Tres Leones se enfrentarán en el estadio Ciudad de México por un boleto para los cuartos de final.

En punto de los 18:00 horas, comenzará el duelo entre mexicanos e ingleses en el Coloso de Santa Úrsula, que será una auténtica caldera.

A priori, el Equipo de la Rosa parte como favorito, ya que se encuentra en la cuarta posición del Ranking de la FIFA y cuenta con la segunda plantilla más costosa de este Mundial.

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Sin embargo, los dirigidos por Javier Aguirre contarán con la ventaja de jugar en casa, con el apoyo de su público.

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Además, el tema de la altura y del smog serán otros "beneficios" a los que buscarán sacarles provecho.

Ambas selecciones llegan a este compromiso sin todavía conocer la derrota en el torneo veraniego, por lo que buscarán mantener esa inercia ganadora para instalarse entre las ocho mejores.

A pesar de que Inglaterra parte como candidata a quedarse con la victoria, Marc Guéhi considera que no será nada sencillo imponerse al Tri, pero confía en que podrán sortear el desafío.

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"Diría que, probablemente, México es favorito, [por] el hecho de que lo están haciendo muy bien en la competición y que están en suelo nacional, jugando en el Azteca, tienen a los fans detrás de ellos; será un gran reto para nosotros, pero uno para el cual estamos preparados", declaró.

En entrevista para BBC Sport, el defensa central de los Tres Leones también habló sobre lo "bastante especial" que es jugar en un inmueble como el Azteca, donde han estado figura de este deporte.

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"Para ser honesto lo es, hablaba de todas las leyendas que jugaron ahí... Pelé, Maradona, realmente es uno de los estadios más grandes del futbol, entonces para nosotros tener esa oportunidad de jugar ahí es realmente una bendición", se sinceró el jugador del Manchester City previo al partido entre México e Inglaterra de los octavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.