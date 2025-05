Fernando Ortiz rompe el silencio tras su salida de Santos Laguna; "Me voy con dolor y decepción"

Luego de una temporada terrible en el Clausura 2025 de la Liga MX, Santos Laguna informó este lunes la salida de Fernando Ortiz del equipo lagunero.

Mediante sus redes sociales, la escuadra de Torreón agradeció el trabajo del entrenador argentino, quien pese al pasado como en el equipo, poco pudo hacer para evitar el último lugar de la clasificación.

Ortiz, quien en la reciente campaña únicamente sumó siete puntos, utilizó sus redes sociales, con un mensaje rompió el silencio sobre su salida de la organización, estableciendo que salió triste y dolido.

"Hoy me despido de Santos Laguna con dolor y decepción no por decisión mía ni de mi cuerpo técnico. Mi querido club y yo no estamos en la misma sintonía de querer caminar juntos hacia adelante. He dejado pasar muchas situaciones y decisiones por amor al club"

Fernando Ortiz, al mismo tiempo deseó el mayor de los éxitos al equipo, asegurando que eso merece la afición del equipo.

"Quiero lo mejor para este club, quiero ver a Santos en los primeros lugares como se merece esta afición. Quiero agradecerle a la institución por estar presente siempre, a los jugadores por su profesionalismo y al personal de la institución", finalizó.