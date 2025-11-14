Más Información

Fallece Vicente Zarazúa, leyenda del tenis mexicano; fue campeón en los Juegos Olímpicos de 1968

El deporte mexicano está de luto. , histórico tenista y exdirectivo de los “Rayos” de Necaxa, falleció a los 81 años.

Vicente, quien era tío-abuelo de Renata Zarazúa, escribió su nombre con letras de oro en el “Deporte Blanco” de México: durante los Juegos Olímpicos de 1968, mismos que se celebraron en territorio nacional, se colgó dos medallas doradas en dobles masculinos, junto con Rafael El PelónOsuna.

En breve más información.

Vicente Zarazúa - Foto: Federación Mexicana de Tenis
