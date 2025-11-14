Fallece Vicente Zarazúa, leyenda del tenis mexicano; fue campeón en los Juegos Olímpicos de 1968

El deporte mexicano está de luto. Vicente Zarazúa, histórico tenista y exdirectivo de los “Rayos” de Necaxa, falleció a los 81 años.

Vicente, quien era tío-abuelo de Renata Zarazúa, escribió su nombre con letras de oro en el “Deporte Blanco” de México: durante los Juegos Olímpicos de 1968, mismos que se celebraron en territorio nacional, se colgó dos medallas doradas en dobles masculinos, junto con Rafael “El Pelón” Osuna.

