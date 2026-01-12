F1: Cadillac y el resto de escuderías revelan fechas para la presentación de sus monoplazas

Los aficionados de la Fórmula 1 cuentan los días para conocer cómo lucirá cada auto de las 11 escuderías que forman la parrilla de la categoría reina para 2026, donde Checo Pérez estará de regreso junto a Cadillac.

Como cada temporada, los equipos de la F1 alistan la presentación de sus monoplazas, pero a diferencia de años pasados, sus autos del 2026 serán distintos tras las modificaciones sufridas para la siguiente campaña.

Claramente la fecha más esperada por la afición mexicana es la revelación del bólido que será manejado por Sergio Pérez y Valterri Bottas en la temporada que está cerca de arrancar.

Cadillac, nuevo equipo del piloto tricolor, confirmó desde hace un par de meses que su auto verá la luz durante el Super Bowl, donde protagonizarán un comercial en el que seguramente saldrá el nacido en Guadalajara.

The livery is set. See you Super Bowl Sunday 👀



Mark your calendars 🔗 https://t.co/8AvMbPRebR pic.twitter.com/v4OhtpzG5k — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) December 3, 2025

La primer escudería en dar pie al calendario de presentaciones será Red Bull junto a Racing Bulls. Haas será la tercera en anunciar su auto; Audi, otra "nueva" escudería aparece como el cuarto en dar a conocer su creación. Los últimos en presentar su monoplaza serán Aston Martin y McLaren, actuales monarcas de la categoría.

Fechas de las presentaciones de los monoplazas

Red Bull -Jueves 15 de enero

-Jueves 15 de enero Racing Bulls- Jueves 15 de enero

Jueves 15 de enero Haas -Lunes 19 de enero

-Lunes 19 de enero Audi -Martes 20 de enero

-Martes 20 de enero Mercede s-Jueves 22 de enero

s-Jueves 22 de enero Ferrari -Viernes 23 de enero

-Viernes 23 de enero Alpine -Viernes 23 de enero

-Viernes 23 de enero Williams -Martes 3 de febrero

-Martes 3 de febrero Cadillac -Domingo 8 de febrero

-Domingo 8 de febrero McLaren -Lunes 9 de febrero

-Lunes 9 de febrero Aston Martin-Lunes 9 de febrero