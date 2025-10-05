F1: Así marcha el Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de Singapur

La pelea por liderato del Campeonato de Pilotos sigue al rojo vivo, y tras el Gran Premio de Singapur, la diferencia de puntos entre los pilotos de McLaren se ha reducido.

El circuito de Marina Bay fue dominado por el piloto de Mercedes George Russell, quien llegó a dos victorias en la temporada 2025. En el podio también apareció Max Verstappen y el tercer lugar fue para el inglés Lando Norris.

Por su parte, Oscar Piastri cruzó la meta en el cuarto puesto, situación que le ocasionó perder terreno frente a su coequipero.

En el Gran Premio de Azerbaiyán, ambos pilotos de McLaren vivieron un fin de semana de pesadilla. El volante australiano no logró terminar la carrera por impactarse en una barrera del circuito; por su parte, el inglés fue séptimo.

Oscar Piastri makes his feelings known after contact with his teammate Lando Norris on the first lap 🗣️#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/lODUJHZcd3 — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

Tras las acciones de este domingo, Piastri se mantiene liderando la clasificación, pero al quedar atrás de Norris, su ventaja se vio reducida a 22 puntos, por lo que el inglés está muy cerca de su compañero.

Max Verstappen sigue sumando unidades para continuar a la caza del segundo lugar del campeonato. El neerlandés llegó a 273 unidades tras ser segundo en Singapur, colocándose a 41 puntos de Lando Norris.

¿Cómo marcha el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1?