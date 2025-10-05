F1: Así marcha el Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de Singapur

Más Información

La pelea por liderato del Campeonato de Pilotos sigue al rojo vivo, y tras el Gran Premio de Singapur, la diferencia de puntos entre los pilotos de McLaren se ha reducido.

El circuito de Marina Bay fue dominado por el piloto de Mercedes George Russell, quien llegó a dos victorias en la temporada 2025. En el podio también apareció Max Verstappen y el tercer lugar fue para el inglés Lando Norris.

Por su parte, Oscar Piastri cruzó la meta en el cuarto puesto, situación que le ocasionó perder terreno frente a su coequipero.

En el Gran Premio de Azerbaiyán, ambos pilotos de McLaren vivieron un fin de semana de pesadilla. El volante australiano no logró terminar la carrera por impactarse en una barrera del circuito; por su parte, el inglés fue séptimo.

Tras las acciones de este domingo, Piastri se mantiene liderando la clasificación, pero al quedar atrás de Norris, su ventaja se vio reducida a 22 puntos, por lo que el inglés está muy cerca de su compañero.

Max Verstappen sigue sumando unidades para continuar a la caza del segundo lugar del campeonato. El neerlandés llegó a 273 unidades tras ser segundo en Singapur, colocándose a 41 puntos de Lando Norris.

¿Cómo marcha el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1?

1Oscar Piastri336
2Lando Norris314
3Max Verstappen273
4George Russell237
5Charles Leclerc173
6Lewis Hamilton127
7Andrea Kimi Antonelli88
8Alex Albon70
9Isack Hadjar39
10Nico Hülkenberg37
11Fernando Alonso 34
12Carlos Sainz 32
13Lance Stroll 32
14Liam Lawson30
15Esteban Ocon28
16Pierre Gasly20
17Yuki Tsunoda 20
18Gabriel Bortoleto18
19Oliver Bearman 18
20Franco Colapinto0
21Jack Doohan0

