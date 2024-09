Expresidente del Valencia aseguró que Vinicius Jr "es una mie... como persona"

Uno de los grandes aspectos a mejorar por el futbol español es el racismo presente en todos los estadios. Una de las víctimas con más reflectores mediáticos de este problema social es Vinicius Jr., jugador del Real Madrid, que particularmente contra la afición del Valencia tuvo episodios desagradables.

Sin embargo, recientemente un expresidente del conjunto 'Che' salió a lanzar un mensaje muy fuerte contra la figura del astro brasileño.

Lee también Tuca Ferretti reveló por qué Tigres no se solidarizó con un Veracruz en protesta: "No nos dijeron nada"

“Será un gran jugador, que yo creo que lo es, pero es un… Es una mierda como persona” declaró Francisco “Paco” Roig, expresidente del Valencia entre 1994 y 1997, sobre las quejas de racismo por parte del jugador merengue.

“Antes no había esos problemas o yo no los notaba. Romario era medio negro y no tenía problemas. Es que en Madrid está el tío este, que es… Al Madrid yo le llamo el Real inmigrante. Si tiene ocho negros, dos blancos extranjeros y un español” agregó en entrevista con Relevo.

Lee también Ter Stegen será baja en Barcelona de ocho meses a un año, tras ser operado de una rotura completa de tendón rotuliano

Finalmente quiso comparar la situación que vive Vini en España con las visitas que el exdirectivo tuvo en Sudamérica.

“Siempre yendo al árbitro. Yo he estado en Sudamérica 20 o 30 veces y nunca me ha pasado nada. Voy a Sudamérica con humildad y hablo con cariño. Yo no puedo ir allí diciendo que soy el conquistador. Este tío no puede ser. ¿Pero tú quién eres?", cerró.

Lee también Kikin' Fonseca se compara con Andrea Pirlo y recibe burlas: "No estás viendo doble"