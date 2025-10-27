Evander Holyfield lamenta el presente del boxeo: "Los campeones ya no enfrentan a los mejores"

Evander Holyfield, leyenda del boxeo mundial y excampeón indiscutido en dos divisiones, alzó la voz para criticar el rumbo que ha tomado el boxeo en los últimos años.

Con un tono de nostalgia en la voz, el exboxeador recordó sus mejores épocas en el ring, haciendo una reflexión sobre la actualidad del deporte que lo consagró, asegurando que el espectáculo ha perdido fuerza al no tener los combates que más espera la afición, y darle mayor espacio al tema económico que al respeto que se puede ganar sobre el encordado.

"El boxeo actual vive un momento diferente. Veo que no se atreven a enfrentarse a los mejores. En mi época los campeones siempre peleaban contra los mejores. Dábamos todo, éramos peleadores más arrojados. Yo nunca le tuve miedo a nadie. La diferencia con hoy es que dábamos lo mejor de nosotros", mencionó en su visita a México.

“The Real Deal”, como era apodado y quien tuvo un récord de 44-10-2 como profesional, resaltó entre las grandes estrellas actuales a Oleksandr Usyk, hombre que ha logrado replicar su marca, asegurando que en un hipotético escenario podría vencerlo.

"Oleksandr Usyk es un gran boxeador. Es el primero que, cuando fui a Rusia, se me acercó y me dijo que haría lo mismo que yo hice, y lo logró: ser campeón indiscutido en dos divisiones. Estamos en dos épocas distintas. Claro que si me preguntan, yo diría que ganaría, porque nunca pienso que voy a perder. Pero él también pensaría lo mismo. Así es el boxeo", finalizó.