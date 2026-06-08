Puebla.— Con la espina aún clavada tras no poder regalarle un triunfo a su afición, en el empate (1-1) ante Irak en El Riazor, la selección de España ya se encuentra en territorio mexicano para encarar la recta final de su preparación rumbo a la Copa del Mundo. Considerada una de las principales candidatas al título, la Furia Roja llega con la misión de ajustar detalles y recuperar sensaciones antes del arranque del certamen.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente, que aterrizó hace apenas unas horas en el país, se medirá ante Perú, en lo que será su último compromiso de preparación, teniendo como escenario el estadio Cuauhtémoc, inmueble que volverá a recibir futbol internacional de primer nivel.

Pese a las ausencias por lesión de Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, el representativo español vuelve a presentarse en México tras 16 años, y lo hará en la Angelópolis por primera vez en más de cuatro décadas, en un duelo que promete convertirse en una fiesta para la afición poblana.

El combinado ibérico, que acumula dos partidos sin victoria —siendo su último triunfo el 3-0 ante Serbia en marzo—, buscará en este compromiso dar minutos a su cuadro base para el Mundial, el cual será liderado en ataque por jugadores como Ferran Torres, Gavi y Borja Iglesias.

Del otro lado estará Perú, selección que no participará en la próxima Copa del Mundo y actualmente atraviesa un proceso de reestructuración, ahora bajo la dirección técnica del brasileño Mano Menezes, quien busca sentar las bases de un nuevo proyecto.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones se remonta a 2008, cuando España se impuso (2-1) a la Bicolor.

En tanto, la última visita del conjunto español a México concluyó con un empate (1-1) ante el Tricolor, en el Estadio Azteca.

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