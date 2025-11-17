Shedeur Sanders hizo su debut en la NFL el domingo en la derrota de su equipo, los Browns de Cleveland (23-16) a manos de los Ravens de Baltimore. La presentación del novato estuvo lejos de ser buena, pero su día empeoró al llegar a casa.

El hijo del miembro del Salón de la Fama del futbol americano, Deion Sanders, entró al campo luego de que el también novato Dillon Gabriel abandonara el encuentro por una conmoción cerebral. Sanders apenas completó cuatro de sus 16 envíos para 47 yardas, fue capturado en un par de ocasiones, le interceptaron una vez y soltó un balón.

Sus números son prueba del desastre que vivió el exquarterback de la Universidad de Colorado en el emparrillado. En lo personal, Sanders sufrió un golpe aún más duro pues personas lograron meterse a su casa. Aún se desconoce sí algo fue robado del hogar del joven 23 años, ubicado en los suburbios de Cleveland.

Every Shedeur Sanders play from his regular season debut pic.twitter.com/5TA42lJKiu — NFL (@NFL) November 17, 2025

Este altercado no es único en su tipo. En la NFL, nombres de la talla de Patrick Mahomes, Travis Kelce y Joe Burrow han sufrido robos en sus casas durante los partidos. En la NBA ya sucedió con Luca Doncic y en la NHL igual con Evgeni Malkin.

Sanders será titular ante los Raiders

El novato de la Universidad de Oregon, Dillon Gabriel, estará fuera para la Semana 12 pues se encuentra en el protocolo de conmociones cerebrales por lo que Shedeur Sanders vivirá su primer partido en la NFL como titular el domingo en el Allegiant Stadium de Las Vegas.