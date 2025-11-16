NFL: Los Eagles se imponen a los Lions y suman cuatro victorias consecutivas

El juego estelar de domingo por la noche en la semana 11 de la NFL nos ofreció un duelo espectacular entre dos candidatos a ganar la Conferencia Nacional como los Eagles (8-2) y los Lions (6-4). En un choque de defensivas, fue el equipo de Filadelfia (16-9) quien se llevó la victoria en el Lincoln Financial Field.

Los dirigidos por Nick Sirianni llegaron a su cuarta victoria consecutiva y le hicieron vivir una noche de pesadilla a Jared Goff, que fue interceptado una vez, capturado otras dos veces y bloqueado al menos seis ocasiones. Finalmente lanzó 255 yardas y un pase de anotación, pero fue víctima de una defensiva local impecable.

Primero fue Cooper DeJean quien aprovechó un desvío de Jordan Davis para darle a Goff su cuarta intercepción de la temporada, pero Filadelfia no capitalizó al máximo la jugada y se conformaron por un gol de campo. Más tarde, Jaelan Phillips lo capturó.

Jameson Williams acarreó 40 yardas para anotar y empatar el partido, ya que Jake Bates falló el punto extra.

Con el partido empatado, Jalen Hurts, vía tush push, cerró la primera mitad con la sexta anotación por la vía terrestre. El mariscal de campo de los campeones vigentes tuvo un partido discreto de 135 yardas aéreas.

En su segundo partido tomando las decisiones a la ofensiva, Dan Campbell mandó a su equipo a jugársela cinco veces en cuarta oportunidad y en ninguna tuvo éxito. La defensiva de Detroit también hizo un gran trabajo; logró dos castigos al tush push y detuvo otros dos intentos, pero no fue suficiente. Con los triunfos de los Packers y los Bears, la lucha por la cima de la división norte de la Nacional se mantiene al rojo vivo.