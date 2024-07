En el Cruz Azul vs Toluca se verá buen futbol: Marcel Ruiz

Los Diablos Rojos del Toluca han tenido un gran arranque del torneo y para refrendar esto, qué mejor que medirse al líder Cruz Azul.

Marcel Ruiz volante de los choriceros, de cara al duelo contra los cementeros, aseguró que por la calidad de ambos equipos se ofrecerá un buen espectáculo y claro que los rojos aspiran al triunfo.

“Va a ser un muy buen duelo, con buen futbol. Ellos vienen jugando bastante bien y nosotros hemos tenido una progresión en nuestro juego a lo largo de nuestros partidos, cada vez mejor. Como el torneo pasado, creo va a ser un partido muy interesante que va a depender de los detalles, nos estamos jugando el liderato y va a ser un partido bonito”, señaló el surgido en los Gallos Blancos del Querétaro.

Toluca quiere los nueve puntos

Los Diablos quieren firmar una semana de nueve puntos, lo que es muy importante antes de la pausa para enfrentar la edición 2024 de la Leagues Cup.

“Tenemos que trabajar mucho en nuestra solidez defensiva, en la capacidad de generar muchas oportunidades de gol como conjunto”, recalcó.

Tras el juego contra Mazatlán FC, el director técnico de los toluqueños Renato Paiva elogió el desempeño de Ruiz y el mediocampista comentó al respecto: “Creo que estos últimos juegos he elevado un poco mi nivel con relación al torneo pasado y tiene mucho que ver con el rol que se le da a uno el del equipo”.

Marcel Ruiz estuvo cerca de irse a Francia

En el presente mercado de verano, se habló del interés de un equipo de Francia por fichar a Marcel Ruiz, una posibilidad que no se concretó, mas el mediocampista afirma que su sueño de emigrar a Europa está presente, pero por ahora su mente está con los Diablos.

“Sí, hubo una oferta formal, estuvo muy cerca de concretarse, pero al final no se pudo… Estoy muy contento acá, como siempre lo he dicho, si se me llega a presentar otra oportunidad me gustaría que se diera y si no, no pasa nada. Estoy muy contento en Toluca, creo que iniciamos bien el torneo, me gustaría quedar campeón y claro, después poder dar el salto”, mencionó.