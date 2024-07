¿Quién es Giorgos Giakoumakis? El griego de Cruz Azul que no sale de Polanco

Heraclión, ciudad que es la capital de Creta, isla perteneciente a Grecia, es famosa porque su nombre significa “Lugar de Hércules”, también porque ahí está construido el palacio de Cnosos, una gran obra arqueológica.

Y ahora también por ahí nació Giorgos Giakoumakis, nuevo delantero de Cruz Azul.

El atacante, una de las contrataciones más mediáticas en el Apertura 2024, al fin se ha estrenado en la Liga MX al marcar dos de los tres goles con los que La Máquina venció a los Xolos de Tijuana en la Jornada 3 del torneo.

Giakoumakis, quien cuenta con 29 años, ha dicho en entrevistas que espera encontrar en México, en Cruz Azul, estabilidad en lo que clubes se refiere, porque ha andado la milla en Grecia y fuera de ella.

Inició su carrera a los 17 años debutando en el 2011 con el PO Atsaleniou de la primera división griega.

Un año después se fue al Platanias F. C., donde poco jugó y no anotó. Después de irse prestado al Episkopi F. C, regresó al Platanias donde cobró revancha, jugó y marcó goles para ganarse un contrato con un grande del país, el AEK de Atenas.

No le fue bien en el AEK, lo prestaron al Creta y regresó al cuadro de Atenas para agarrar sus maletas en el 2020 e irse a Polonia.

En el 2020 jugó por seis meses en el Górnik Zabrze polaco y ese mismo año se fue a Países Bajos con el VVV-Venlo donde al fin explotó marcando 29 goles en 33 partidos.

Y volvió a cambiar de equipo, en el 2021 se fue al Celtic de Escocia, anotando 26 goles en 59 juegos. Un año después se pasó al Atlanta United de la MLS.

Los 25 goles que marcó en los Estados Unidos fueron suficientes para que la directiva de Cruz Azul lo contratara para este torneo, desembolsando alrededor de 9 millones de dólares.

Cruz Azul comenzaría el Apertura 2024 con la baja de su refuerzo Giorgos Giakoumakis

De Heraclión a Polanco

Parece que con la llegada de Giakoumakis, Cruz Azul al fin resolverá al problema de la falta de contundencia que sufrió el torneo pasado y que le costó en la serie por el título de Liga. Mas la misión de la directiva de La Máquina es convencerlo de hacer huesos viejos en el equipo.

En trece años de carrera, ha cambiado de institución en doce ocasiones.

¿Le gustará México? En las entrevistas que ha dado a diversos medios nacionales dice que está encantado con Polanco, lugar de donde no sale, porque... Es el único que conoce en el país, y que es muy diferente al “Lugar de Hércules”, a su querido Heraclión.

