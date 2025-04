Wendy Toledo sueña con regresar a la Selección Mexicana; “Voy a seguir trabajando para ser digna de ese lugar”

Representar a la Selección Mexicana es un orgullo y, por supuesto, una responsabilidad. Desde pequeña, Wendy Toledo soñaba con portar la playera tricolor y, a pesar de que no fue sencillo, lo consiguió.

Sin embargo, han pasado cuatro años desde su más reciente convocatoria, por lo que la portera de las Pumas desea ser considerada por el técnico Pedro López.

“Desde 2021 no me llaman, pero estoy con paso firme. Uno de mis objetivos es volver, pero siento que —mientras lo haga bien con el equipo— van a comenzar a voltear los reflectores. Estaría encantada, si me vuelven a llamar”, dijo, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

La originaria de Coahuila es consciente de que, en la Selección Mexicana Femenil, “hay muchísima competencia” y que no será fácil ser convocada, pero no pierde la fe, porque sabe que, con sus actuaciones jornada a jornada, “se va a dar”.

“Voy a seguir trabajando para ser digna de ese lugar. Estoy disfrutando del proceso, concentrada en hacer bien las cosas aquí y que puedan voltear a ver a Pumas”, confesó.

“[Quiero] consolidarme bien en la Liga y me gustaría jugar en Europa”, finalizó.