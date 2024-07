Toluca bajo el mando del portugués Renato Paiva ha tenido buenos resultados. El torneo pasado fue tercer lugar general y entró a las finales.

Para esto mucho tuvo que ver el portero brasileño Tiago Volpi, quien respondió tanto abajo del arco como en el contrario anotando goles de penalti. Pero ya no...

Tiago Volpi había sido en los últimos torneos el cobrador oficial de los tiros desde los once pasos de los Diablos Rojos pero eso se acabó.

Para este torneo de Apertura 2024, cuando haya un tiro desde el manchón el brasileño ya no estará ahí.

¿POR QUÉ CASTIGAN A TIAGO VOLPI?

Después de la victoria de 3-0 sobre el Mazatlán, el portero brasileño comunicó que el estratega Renato Paiva lo ha "castigado", ya no será el cobrador oficial.

"No sé quién vaya a ser, pero el profesor me ha dicho que cuando haya un penalti ya no voy a tirarlos yo, será otro compañero", dijo el brasileño.

Parece que Volpi lo tomó bien. "Aquí el protagonista es el Toluca y hay que hacer lo mejor para el equipo. Lo importante que el equipo gane".

Tiago Volpi llegó a México en el 2016 con el Querétaro dónde anotó dos goles en torneo de Copa y con los Diablos, equipo con el que firmó en el 2022 ha sumado un total de 14 anotaciones.