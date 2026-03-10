Más Información

Adebayo sella 83 puntos, los Spurs frenan a Boston y los Pistons se vengan

Cruz Azul se burla de Rayados y festeja la remontada en CONCACAF con LOS MEJORES MEMES

Cruz Azul firma agónica victoria ante Monterrey en la ida de octavos de final de CONCACAF

Se lleva a cabo con éxito el Torneo de Golf Teletón 2026 en beneficio al Ballet Teletón

André Jardine confirma el peor escenario para Luis Ángel Malagón: "Es una lesión grave"

La visita del Club América a Estados Unidos terminó siendo más costosa de lo que imaginaban. Aunque las Águilas lograron imponerse (0-1) al Philadelphia Union en un duelo intenso y disputado, el triunfo quedó rápidamente en segundo plano cuando Luis Ángel Malagón cayó al césped con visibles gestos de dolor.

El arquero había iniciado el encuentro con su habitual seguridad, pero una acción fortuita terminó por marcar una noche que el americanismo preferiría olvidar.

La preocupación aumentó cuando los servicios médicos confirmaron una rotura del tendón de Aquiles, una lesión que no solo lo deja fuera del resto del Clausura 2026, sino que también lo margina del sueño mundialista con el equipo de Javier Aguirre. Malagón, considerado uno de los candidatos naturales para pelear la titularidad en la Copa del Mundo 2026, veía su sueño perdido.

El momento de su salida del campo fue especialmente doloroso. Con lágrimas, Malagón fue acompañado por sus compañeros, quienes de inmediato entendieron la gravedad de la situación.

La escena tuvo un fuerte eco fuera del estadio. En redes sociales, cientos de aficionados reaccionaron con mensajes de apoyo, enviando fuerza y deseando una pronta recuperación para el exguardameta de Necaxa.

LOS MENSAJES EN REDES SOCIALES

