La visita del Club América a Estados Unidos terminó siendo más costosa de lo que imaginaban. Aunque las Águilas lograron imponerse (0-1) al Philadelphia Union en un duelo intenso y disputado, el triunfo quedó rápidamente en segundo plano cuando Luis Ángel Malagón cayó al césped con visibles gestos de dolor.

El arquero había iniciado el encuentro con su habitual seguridad, pero una acción fortuita terminó por marcar una noche que el americanismo preferiría olvidar.

Lee también Luis Ángel Malagón se retira entre lágrimas por grave lesión con el América; ¿Se pierde el Mundial?

La preocupación aumentó cuando los servicios médicos confirmaron una rotura del tendón de Aquiles, una lesión que no solo lo deja fuera del resto del Clausura 2026, sino que también lo margina del sueño mundialista con el equipo de Javier Aguirre. Malagón, considerado uno de los candidatos naturales para pelear la titularidad en la Copa del Mundo 2026, veía su sueño perdido.

El momento de su salida del campo fue especialmente doloroso. Con lágrimas, Malagón fue acompañado por sus compañeros, quienes de inmediato entendieron la gravedad de la situación.

Lee también Isaac del Toro lidera la Tirreno-Adriático tras terminar en segundo lugar de la segunda etapa

La escena tuvo un fuerte eco fuera del estadio. En redes sociales, cientos de aficionados reaccionaron con mensajes de apoyo, enviando fuerza y deseando una pronta recuperación para el exguardameta de Necaxa.

LOS MENSAJES EN REDES SOCIALES

No mamar! Pobre Malagon, estaba pasando por un momento complicado de nivel y ahora se presenta esto justo antes del mundial. De no creerse. — Charly⚽️ (@IngSharly) March 11, 2026

Malagon sale del campo lesionado, al parecer es algo muy grave, probablemente se pierde el mundial y lo que resta del torneo…



Que triste lo que le está pasando a Malagon, MUCHA FUERZA. 🙏🏾pic.twitter.com/frVrYT4PvQ — 🦅DIOS CUAUHTEMOC🦅 (@D1OSCuauhtemoc) March 10, 2026

Lo de Malagón!! Qué triste, ojalá tenga pronta recuperación. Creo tenía mucha presión encima y eso podría afectar. — Jorge Pietrasanta (@J_Pietra) March 10, 2026

Qué tristeza cómo se derrumbó Ángel Malagón y ahora se lesiona horrible.



Ojalá regreses más fuerte física y mentalmente.



Tienes que volver leyenda. pic.twitter.com/paVYfKwIxb — Roberto Haz (@tudimebeto) March 11, 2026