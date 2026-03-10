Desde que cayó al suelo, su rostro reflejó el enorme dolor que sintió. Cuando abandonó el terreno de juego en camilla, sus lágrimas confirmaron que se trataba de algo de gravedad.

El importante triunfo (0-1) del América sobre el Philadelphia Union, en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, pasó a segundo término con la terrible lesión de Luis Ángel Malagón.

El portero mexicano apenas disputó 40 minutos del primer capítulo y tuvo que ser sustituido por Rodolfo Cota.

Todo parece indicar que el arquero azulcrema se rompió el tendón de Aquiles, por lo que su adiós de la Copa del Mundo de 2026 es, prácticamente, un hecho.

El tiempo estimado de recuperación para esa lesión suele ser de entre ocho y 12 meses; sólo un milagro le permitiría estar listo dentro de tres, cuando sea el debut de México.

Triste despedida para alguien que había hecho los méritos suficientes para siempre ser considerado por Javier Aguirre. Fuera o no fuera el titular del Tri, su nombre era uno lo seguros en la lista definitiva del Vasco.

En una jugada de rutina, Luis Ángel Malagón sufrió su lesión. Antes de despejar el balón, el tobillo izquierdo se le dobló y provocó que cayera al césped con evidente dolor. Se olvidó, por completo, de la acción y se tomó su pie de inmediato. Él sabía que algo estaba mal.

A pesar de su baja, el América fue capaz de conservar el marcador y salió vivo del Subaru Park. Gracias a una buena jugada colectiva, entre Brian Rodríguez y Raphael Veiga, las Águilas derrotaron al Philadelphia Union en el primer capítulo de la serie.

Con la calidad que que le permitió brillar en el Palmeiras, el volante brasileño definió dentro del área. Controló con la izquierda y, de primera intención, metió un zurdazo impresionante que se incrustó en el ángulo; Andrew Rick no tuvo nada que hacer.

Golazo de Veiga, quien poco a poco comienza a adaptarse a su nuevo equipo y ya deja destellos de su talento. A pesar de la victoria, el América no se marchó contento de Estados Unidos.

La grave lesión de uno de sus jugadores más importantes es un tema que debe preocupar a André Jaridne.

En Selección Mexicana, las alarmas también están encendidas. Uno de los habituales de Javier Aguirre se rompió a tres meses del inicio del Mundial.

