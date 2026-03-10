André Jardine confirma el peor escenario para Luis Ángel Malagón: "Es una lesión grave"

La noticia que tanto temían el América y la Selección Mexicana terminó por confirmarse. A pocos meses de la Copa del Mundo de 2026, André Jardine reconoció que Luis Ángel Malagón sufrió una lesión de gravedad que lo dejará fuera de las canchas por un largo periodo.

En conferencia de prensa, el estratega brasileño relató con gesto serio lo ocurrido en el campo estadounidense y estableció que todos los signos apuntan a una lesión en el tendón de Aquiles, una de las más delicadas para cualquier deportista.

"Lo de Mala nos parece una lesión bastante grave; vamos a ver, probablemente algo en el tendón de Aquiles. Ojalá no sea una ruptura total, pero incluso una parcial lo dejaría fuera por un buen tiempo", mencionó.

El técnico tricampeón de la Liga MX, quien reconoció la importancia del triunfo ante el Philadelphia Union, recalcó que el grupo se encuentra triste por lo ocurrido con Malagón, situación que se suma a diversas lesiones del plantel en los últimos meses.

"La verdad, el triunfo era importante, pero el sentimiento al final fue de tristeza. Queremos mucho a Malagón; hoy entró como capitán por la importancia que tiene para nosotros. No andamos con mucha suerte, pero enviamos nuestras oraciones y pensamientos positivos para que pueda recuperarse cuanto antes. Nos afecta mucho; es un golpe muy duro", finalizó.