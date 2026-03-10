El fin de semana del 5 de mayo, una fecha que siempre ha marcado la memoria de México en el boxeo, vuelve a ser escenario de un acontecimiento de gran magnitud. En 2026, Las Vegas se viste de gala para recibir un combate que promete dejar huella: David Benavidez contra Gilberto "Zurdo" Ramírez, en la T-Mobile Arena.

Ramírez, actual monarca de los títulos de peso crucero WBA y WBO, defenderá su reinado frente a un rival que busca hacer más grande su nombre. Benavidez, decidido a conquistar su tercera división, dará el salto a las 200 libras en un duelo que no solo enfrenta estilos y trayectorias, sino también sueños y ambiciones.

Luego de presenciar combates explosivos de leyendas como Julio César Chávez y Saúl "Canelo" Álvarez, David Benavidez reconoció lo especial que será subir al cuadrilátero en una fecha tan emblemática. Para él, cada enfrentamiento entre mexicanos en estas jornadas se convierte en una auténtica guerra, un choque de orgullo y pasión.

Lee también Claudia Sheinbaum publica decreto para acuñar tres monedas conmemorativas de la Copa del Mundo 2026

"Va a ser una gran pelea entre dos mexicanos. Los dos vamos a dejar todo en el ring. Esta pelea es un evento que me va a llevar a otro nivel en mi carrera. Es una bendición pelear con mi amigo Zurdo Ramírez; los dos llevamos muchos años trabajando duro para llegar a este momento. Yo estoy listo para conquistar estos títulos y convertirme en la cara del boxeo", mencionó el mexicoamericano.

Ramírez, por su parte, subrayó que más allá del resultado inmediato, el verdadero triunfo será para México y su tradición boxística. Con la confianza de terminar como ganador, aseguró que el país entero celebrará el inicio de un combate destinado a convertirse en un clásico, un enfrentamiento que marcará época y que reafirmará el poder del boxeo mexicano en las grandes noches de Las Vegas.

"Mi estilo va a jugar a mi favor. Él viene hacia adelante y yo trabajo más hacia atrás, así que va a ser una pelea muy emocionante. Luego del combate creo que el gran ganador será el boxeo mexicano y los aficionados. Lo respeto porque lo conozco, porque compartimos mucho tiempo en el gimnasio y sé que es un peleador muy dedicado, pero le voy a ganar", finalizó Ramírez.

Lee también Randy Arozarena explota contra Cal Raleigh luego de que le negara el saludo: Que se vaya a la ve...