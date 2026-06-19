Escocia y Marruecos prometen un imperdible duelo en el estadio de Boston, pues ambas naciones apuntan a la victoria para continuar con las aspiraciones de llegar a la siguiente ronda y con la mira puesta en el liderato del Grupo C del Mundial 2026

Con tres puntos en la bolsa y el liderato momentáneo, los escoceses quieren sellar de forma definitoria su pase a la ronda de los dieciseisavos de la Copa del Mundo y no dejar en el aire lo qué podría suceder.

ESCOCIA VS MARRUECOS MINUTO A MINUTO EN VIVO

El cuadro del Reino Unido reconoce la dificultad de este duelo frente a la potencia africana, pero confían en poder sacar adelante el partido para sumar un resultado favorable.

Del otro lado, Marruecos busca los tres puntos con el fin de poner como líder, y también podría asegurar su participación en la siguiente fase, aunque no se asegura si es como primero, segundo e incluso tercero el sector

El panorama para este duelo hace que se espere un partido de alta tensión, en el que ambas escuadras se muestren con hambre de sacar el resultado a su favor y dar un buen espectáculo a quienes siguen este encuentro.

Acciones destacadas del Escocia vs Marruecos

Universal Deportes 05:21 PM Minuto 60- ¡Llegamos a la hora de juego! Marruecos continúa con la ventaja en el marcador

Universal Deportes 05:06 PM ¡Comienza la segunda parte! Escocia y Marruecos saltan al campo para los segundos 45 minutos

Universal Deportes 04:40 PM Minuto 40- ¡Nos acercamos al final de la primera parte! Marruecos quiere irse al descanso con otro tanto a su favor

Universal Deportes 04:29 PM Minuto 30- ¡Llegamos a media hora de juego! Escocia no logra hacerle daño a los marroquís que buscan el segundo tanto del juego

Universal Deportes 04:09 PM ¡Revive el gol Saibari! Así fue la anotación de del marroquí para abrir el marcador en el Escocia vs Marruecos

¡GOLAZO! ¡GOLAZO! MARRUECOS YA ESTÁ GANANDO ⚽😱



Ismael Saibari sorprendió y en menos de dos minutos puso el 1-0 #ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 🇲🇽🏆



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Universal Deportes 04:02 PM Minuto 1- ¡Goooooooooool! Marruecos abre el marcador Ismael Saibiri sacó un derechazo para romper el arco escocés

Universal Deportes 04:00 PM ¡Arranca el primer tiempo! Ya rueda el balón en Boston para el Escocia vs Marruecos

Universal Deportes 03:50 PM ¡Así sale Marruecos! Con estos hombres, los marroquís buscan la victoria ante Escocia





🚨التشكيلة الرسمية لـ منتخبنا الوطني أمام اسكتلندا 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



📋 Our National Team’s 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 against Scotland #DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Dg97ijWl8W — Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 19, 2026

Universal Deportes 03:49 PM ¡Así enfrenta Escocia a Marruecos! Este es el 11 titular de los escoces para el duelo frente los africanos