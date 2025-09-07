Eliminatorias Copa del Mundo: Horarios y canales para los partidos EN VIVO; hoy, domingo 7 de septiembre

Este domingo, continúan los partidos clasificatorios europeos para el Mundial de 2026, donde dieciséis equipos de la UEFA buscarán un boleto para formar parte de las cuarenta y ocho selecciones que escribirán historia en la próximo Copa del Mundo.

En total, solamente doce selecciones del "viejo continente" tendrán un boleto para el evento deportivo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. De ellas,

Los partidos que se disputarán este domingo corresponden a la Fase de Grupos de la clasificación, ya que los Play-Offs se definirán hasta marzo del siguiente año. Precisamente, tres meses antes de que suene el silbatazo inicial del Mundial.

Como parte de la agenda dominical, Alemania se enfrentará a Irlanda del Norte. Así como Turquía jugará contra España.

En el caso de ésta última, "La Roja" buscará hilar veintisiete partidos sin perder, posicionándose como uno de los compromisos más llamativos del día.

Mientras que, por su parte, Alemania carga con la necesidad de una victoria, luego de que cayeran ante Eslovaquia en su debut de eliminatorias.

Con el contexto presente, este es el horario y los canales de transmisión para ver los partidos de clasificación.

Lee también México y Japón no se hacen daño; los nipones dominaron el partido

¿A qué hora y por dónde se podrán ver las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo?

Domingo, 7 de septiembre