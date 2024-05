El San Diego FC, nuevo equipo de la MLS, podría tener una invasión mexicana

La Major League Soccer se sigue expandiendo. El próximo año, con la llegada del San Diego FC sumarán 30 clubes, pero este proyecto tiene algo muy especial, ya que va más allá del objetivo de ganar un título…

El San Diego FC apuesta al scouteo, a la captura de jugadores de todas partes del mundo y con la cercanía a México se puede venir una posible “invasión”. El 50 por ciento de las acciones del San Diego FC pertenece al grupo Mansour, que maneja la Academia Right to Dream, cuyo objetivo es captar jugadores de todo el mundo para formarlos y proyectarlos al futbol de élite, o sea, Europa “y para eso se hace un gran trabajo de scouteo, y dada la cercanía que tenemos con Tijuana, hay la posibilidad de ir allá. Por reglas de FIFA tenemos la posibilidad de buscar jugadores a 50 kilómetros de la frontera, esto es algo que nos emociona mucho” menciona Joaquín Escoto, vicepresidente ejecutivo de San Diego FC y Right to Dream Academy.

La Right to Dream Academy ya ha captado varios talentos mexicanos, como Jonathan González (hoy en Monterrey), Santiago Muñoz (Santos), Mauricio Isaís (Toluca), que han debutado y hecho carrera en México, “pero ahora la intención es que jueguen en San Diego”.

Esto no quiere decir que todo el talento que se descubra será para representar a las selecciones de Estados Unidos: “No importa si es mexicano, mexicanoestadounidense, salvadoreño, hondureño, ellos decidirán dónde y con qué equipo nacional jugarán, pero lo que sí es que queremos que debuten en el San Diego FC y después proyectarlos a Europa para verlos jugar en la Champions League, ese es el objetivo que tenemos”.

La Right to Dream Academy tiene más de 25 años trabajando en Europa, enfocándose en futbolistas de África, pero el proyecto en Estados Unidos va más allá del tema cancha. “Queremos forjar gente de bien, la academia paga toda la formación, la educación que inicia en secundaria. Al final se enfocarán al tema profesional o al universitario, pero queremos formar grandes profesionales en todas las áreas”, indicó Escoto.