El Perro Bermúdez se burla del Chicharito Hernández por su penalti fallado: Uff Uff y recontra Uff

La imperdonable falla de Javier "Chicharito" Hernández frente a Cruz Azul no deja de desatar burlas y memes en redes sociales. Aficionados, periodistas y comunicadores han hecho lo propio luego del penalti que voló el atacante de las Chivas.

En esta ocasión fue el legendario narrador de TUDN, Enrique "El Perro" Bermúdez, quien se mofó vía redes sociales del máximo goleador de la Selección Mexicana (52).

En su cuenta de X, Bermúdez publicó una imagen en alusión al "mal tino" de Hernández Balcázar con su inolvidable frase "uff uff y recontra uff".

La publicación del cronista deportivo fue respaldado con más memes y burlas hacia Javier Hernández, quien podría dejar al Guadalajara, luego de dos años para el olvido con el cuadro rojiblanco, en su segunda etapa.

El cobro de Chicharito pudo significar el 3-2 para el Rebaño, al minuto 85. Ya en la recta final del encuentro en el estadio Olímpico Universitario.

