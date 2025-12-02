Más Información

Lesión de Alexis Vega provocó el despido de tres personas en el Toluca

Lesión de Alexis Vega provocó el despido de tres personas en el Toluca

Christian Martinoli se burla de Chivas y América asegurando que la “Cruzazulearon”

Christian Martinoli se burla de Chivas y América asegurando que la “Cruzazulearon”

El Perro Bermúdez se burla del Chicharito Hernández por su penalti fallado: Uff Uff y recontra Uff

El Perro Bermúdez se burla del Chicharito Hernández por su penalti fallado: Uff Uff y recontra Uff

Hugo Sánchez respalda a Chicharito y aseguró que "tiene el derecho de retirarse cuando se le hinchen las narices"

Hugo Sánchez respalda a Chicharito y aseguró que "tiene el derecho de retirarse cuando se le hinchen las narices"

Martín Anselmi y el gigante del continente que busca sus servicios como entrenador

Martín Anselmi y el gigante del continente que busca sus servicios como entrenador

La imperdonable falla de Javier "Chicharito" Hernández frente a no deja de desatar burlas y memes en redes sociales. Aficionados, periodistas y comunicadores han hecho lo propio luego del penalti que voló el atacante de las Chivas.

En esta ocasión fue el legendario narrador de TUDN, Enrique "El Perro" Bermúdez, quien se mofó vía redes sociales del máximo goleador de la Selección Mexicana (52).

En su cuenta de X, Bermúdez publicó una imagen en alusión al "mal tino" de Hernández Balcázar con su inolvidable frase "uff uff y recontra uff".

Lee también

La publicación del cronista deportivo fue respaldado con más memes y burlas hacia Javier Hernández, quien podría dejar al Guadalajara, luego de dos años para el olvido con el cuadro rojiblanco, en su segunda etapa.

El cobro de Chicharito pudo significar el 3-2 para el Rebaño, al minuto 85. Ya en la recta final del encuentro en el estadio Olímpico Universitario.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS