Ángel Sepúlveda estaría a detalles de llegar a Chivas, reportes

Hace unas horas, Cruz Azul se encargó de eliminar a Chivas del tras su choque en los cuartos de final de la Liga MX, y ahora parece que el cuadro rojiblanco busca robarse a Ángel Sepúlveda para el próximo torneo.

De acuerdo con información del periodista argentino, César Luis Merlo, el Rebaño y La Máquina han avanzado en las negociaciones para el traspaso del Cuate, quien ya habría aceptado unirse al equipo dirigido por Gabriel Milito.

Hasta el momento, Sepúlveda sería el primer refuerzo de Chivas para el Clausura 2026, torneo el cual será de vital importancia para el atacante mexicano que pelea por un lugar en la lista de Javier Aguirre para el Mundial del próximo verano.

Todo parece indicar que Alan Pulido y Javier 'Chicharito' Hernández están en la rampa de salida del club, ya que no planean renovarles su contrato y dirían adiós al equipo rojiblanco.

De esta forma, la delantera rojiblanca se quedaría solamente con Armando González, Teun Wilke y Ricardo Marín, quien regresa al club tras su préstamo con el Puebla.

En este Apertura 2025, Sepúlveda convirtió siete goles y tres asistencias. Hasta este punto, el atacante del Cruz Azul ha jugado 102 partidos con el club, anotando en 39 ocasiones y repartiendo 12 asistencias.

