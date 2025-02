El mensaje de Javier Aguirre a Donald Trump en Los Ángeles; "para mí es el Golfo de México", lanzó el Vasco

A menos de un mes para que inicie la cuarta edición de la Nations League, Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, dejó un contundente mensaje en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, sede de la justa de la Concacaf.

El ‘Vasco’ enfatizó que busca darle una alegría al pueblo mexicano que siempre los apoya en esa ciudad y que además, no vive buenos momentos desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos.

“Siempre con respeto a los mexicanos que están aquí y que siempre nos apoyan. Espero darles una alegría por lo menos ese día”, lanzó en conferencia de prensa el técnico mexicano.

Pero su “bombazo” lo soltó al final de su respuesta, al afirmar “aunque para mi es el Golfo de México, evidentemente”.

Javier Aguirre, hijo de inmigrantes

Javier Aguirre, técnico del Tricolor, señaló que se identifica con gran parte de la comunidad mexicana en Estados Unidos, ya que también “es hijo de inmigrantes”.

“Yo soy hijo de inmigrantes también, no es fácil dejar a tu país en busca de una mejora para los tuyos y no es fácil, mis padres sufrieron el tema de la postguerra y esto sucede aquí. Me identifico mucho con esta gente que viene buscando ganarse la vida, el sueño americano y siempre con respeto a los mexicanos que están aquí y que siempre nos apoyan”, agregó Aguirre.

Donald Trump quiere modificar el nombre del Golfo de México

El pasado 9 de febrero, Donald Trump designó ese día como el ‘Día del Golfo de América’, una medida que viene después de que el gobernante firmara una orden ejecutiva que puso en marcha el proceso de cambio de nombre del Golfo de México por Golfo de América.

Sin embargo, fue en su primer día en el cargo, el 20 de enero, cuando comenzó con la idea de modificar el nombre del Golfo, por considerar que México está "gobernado por los cárteles" del narcotráfico y es "un lugar muy inseguro".

Situación que ha desencadenado una serie de reacciones y acciones legales por parte de Trump y la presidente de México Claudia Sheinbaum.