Guadalajara.— Desde que se definió el grupo de México, con el pase de República Checa, todos apuntaban al duelo frente a Corea del Sur como el más complicado para el Tricolor en esta primera ronda del Mundial 2026.

El día del partido llegó y el escenario confirma que es el choque más crucial en esta primera fase. Con triunfo por bando, el duelo podría definir el liderato del sector.

Sin embargo, Javier Aguirre toma con calma el compromiso de esta noche.

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Javier Aguirre prefiere ganar y luego hacer cuentas.Foto: Juan Carlos Cubeyro / Imago7

“No hemos hablado de lo que significa ganar. Soy malo para imaginarme cosas, prefiero ir al partido, jugarlo... Estaremos 90 minutos tratando de imponer nuestro estilo y meter más goles que el rival, eso pretendemos”, lanzó el Vasco.

“A partir de ahí, haremos sumas y restas para ver qué sucede, pero —por el momento— hay que jugar el partido y luego ya veremos qué sigue”, agregó el timonel tricolor.

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Más allá del tema mental, psicológico y los nervios que puedan aparecer durante el encuentro, Aguirre aseguró que no se trabajó nada diferente.

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“No hubo nada especial esta semana, no hubo nada que no estuviera dentro de lo programado y le puedes poner el sinónimo que sea, pero tenemos la obligación de intentar ganar el partido haciendo buen futbol”, dijo.

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México cerrará su fase de grupos frente a República Checa, mientras que Corea del Sur lo hará en contra de Sudáfrica.