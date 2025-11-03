Efraín Juárez rompe el silencio sobre la sorpresiva salida de Aaron Ramsey de los Pumas

Los Pumas reaccionaron cuando era más que indispensable que lo hicieran y revivieron de las cenizas para seguir soñando con la clasificación al Play-In.

El equipo de Efraín Juárez sorprendió al golear (4-1) al Tijuana en la penúltima jornada del Apertura 2025 y recuperar la ilusión de avanzar a la siguiente instancia.

Con goles de Álvaro Angulo, José Juan Macías, Rodrigo López y Rubén Duarte, los universitarios cortaron su racha de siete juegos en fila sin poder ganar y volvieron a sumar de a tres.

De nueva cuenta, su presencia entre los 10 primeros lugares de la tabla general fue a depender de sí mismos, por lo que los universitarios tienen la oportunidad de demostrar que merecen clasificar.

Contra Cruz Azul y en condición de visitante, el Club Universidad Nacional se jugará “todo el torneo”, tal y como lo reconoció el propio Efraín Juárez en conferencia de prensa pospartido.

El entrenador mexicano reconoció que se enfrentarán a un conjunto complicado, que tiene jugadores de calidad y que está haciendo las cosas de maravilla, por eso se encuentra peleando por el súperliderato del certamen.

¿Qué dijo Efraín Juárez sobre la salida de Aaron Ramsey de los Pumas?

Entre otros temas que tocó, el director técnico de los Pumas rompió el silencio sobre la sorpresiva salida de Aaron Ramsey del club la semana pasada.

Al ser cuestionado sobre lo que sucedió con el centrocampista galés, quien tomó la decisión de no cumplir su contrato con la institución universitaria luego de que sufriera un golpe anímico fuerte por la perdida de su perrita, Halo, hace algunas semanas, el timonel auriazul prefirió no compartir su opinión.

“La realidad es que, en su momento, el club emitirá y dará información respecto a eso, no tengo más que decir…”, declaró Efraín Juárez.

Cabe mencionar que, desde que surgió la información de que Aaron Ramsey abandonó a los Pumas tras haber rescindido su contrato de mutuo acuerdo, la directiva auriazul no ha emitido ningún comunicado oficial para aclarar la situación y despejar cualquier tipo de dudas.

Tal y como lo mencionó el entrenador del Club Universidad Nacional, se espera que en los próximos días se pueda dar a conocer la información real acerca de la salida del capitán de la Selección de Gales.