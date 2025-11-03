Pumas conquista los mejores MEMES tras golear al Tijuana y mantener vivo su sueño de avanzar al Play-In

Los Pumas reaccionaron justo a tiempo y volvieron a la senda del triunfo cuando más lo necesitaban.

El equipo de Efraín Juárez brindó una gran actuación sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario y le pasó por encima (4-1) al Tijuana.

José Juan Macías, Álvaro Angulo, Rodrigo López y Rubén Duarte fueron los autores de las anotaciones en CU.

Por parte de los Xolos, Kevin Casteñeda fue el encargado de conseguir el gol de la honra que significó el 3-1.

Con la victoria, los universitarios cortaron su racha negativa de siete partidos consecutivos sin poder ganar (tres empates y cuatro derrotas).

Además, con los tres puntos, llegaron a 18 en total y escalaron cuatro posiciones para colocarse en el décimo lugar de la tabla general.

De esta manera, los Pumas se vuelven a instalar en la zona del Play-In y dependen de sí mismos para clasificar. El sueño de estar en la siguiente instancia está más vivo que nunca.

Los del Pedregal aprovecharon la combinación de resultados que se dio y rebasó en la clasificación a Santos, Atlas y Atlético San Luis.

Los Laguneros fueron goleados (4-1) por Necaxa, los Zorros empataron (0-0) con Toluca y los Potosinos cayeron (1-2) con FC Juárez. Los tres dejaron escapar unidades y permitieron que el conjunto auriazul renaciera de las cenizas.

A pesar de que los Pumas tienen, de nueva cuenta, el boleto en sus manos para el Play-In, todavía tiene un obstáculo sumamente difícil que superar en la última jornada: derrotar al todopoderoso Cruz Azul de Nicolás Larcamón.

La escuadra de Efraín Juárez se jugará su clasificación contra La Máquina en la última jornada del Apertura 2025.

En condición de visitante, el Club Universidad Nacional tendrá que asegurar su presencia entre los 10 primeros lugares, ya que tiene la necesidad de ganar sí o sí.

La holgada victoria de los Pumas al Tijuana y el hecho de mantener vivo su sueño de clasificar al Play-In provocaron que las redes sociales estallaran con las imágenes más divertidas.

