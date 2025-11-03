Hormiga González alcanza récord histórico de Chicharito Hernández en Liga MX

Las Chivas de Gabriel Milito se encuentran viviendo un momento espectacular en el Apertura 2025 de la Liga MX.

El Rebaño se recuperó de la primera parte del torneo que vivió y logró sumar la cantidad de puntos necesaria para estar peleando por clasificar a la Liguilla de manera directa.

Con 26 unidades, el equipo rojiblanco está ubicado en la sexta posición de la tabla general y con la ventaja de depende de sí mismo para evitar el Play-In.

En la última jornada, las Chivas recibirán al Monterrey en el estadio Akron, por lo que tendrán el apoyo de su afición para estar en la siguiente instancia.

Uno de los principales factores que han beneficiado al Rebaño de Gabriel Milito es el momento que atraviesa Armando González.

La Hormiga ha respondido con anotaciones a la confianza que le ha brindado el director técnico argentino y está viviendo la mejor etapa de su corta trayectoria como profesional.

De momento, el centrodelantero mexicano cuenta con 11 tantos a lo largo de 16 jornadas del Apertura 2025; sólo tiene una diana por la vía del penalti.

Dicha situación, le permite estar peleando por el título de goleo del futbol mexicano, junto a Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (Atlético San Luis), quienes tienen la misma cantidad.

Con el gol que le marcó al Pachuca el pasado domingo, La Hormiga González aprovechó que sus rivales no pudieron anotar en la Jornada 16 y logró alcanzarlos.

Ahora, el máximo romperedes del Apertura 2025 se definirá en la última fecha, por lo que el duelo de las Chivas con los Rayados tendrá un ingrediente extra.

Gracias a los 11 goles que lleva en el torneo. Armando consiguió alcanzar un récord histórico de Javier Hernández, su actual compañero en el Rebaño.

En el Apertura 2009, el Chicharito, logró marcar en 11 ocasiones y se convirtió en el delantero menor de 23 años con más dianas en un solo torneo.

En aquella ocasión, el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana no pudo convertirse en campeón de goleo; tuvo que esperar hasta el siguiente semestre.

A diferencia de la Hormiga González, que, en este mismo torneo, podría convertirse en el máximo romperedes del futbol mexicano.

Tuvieron que pasar 16 años para que un menor de 23 años igualara la marca que el Chicharito impuso, también con las Chivas.