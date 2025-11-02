Liga MX: Pachuca vs Chivas - Jornada 16 - Apertura 2025

Esta noche las Chivas cierran la jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX con la visita a los Tuzos del Pachuca, firmes en su objetivo de mantenerse dentro de los primeros seis lugares que clasifican directo a la Liguilla.

A este partido, los dirigidos por Gabriel Milito llegan ubicados en la sexta posición con 23 puntos, lejos de los 31 que tienen a Monterrey en el quinto lugar, pero una victoria esta noche alejaría al Rebaño de los Bravos de Juárez, que amenazan con arrebatarle el puesto en la última jornada.

Por su parte, los Tuzos, que han tenido una temporada con altos y bajos, llegan con 22 puntos y la intención de superar al Rebaño tanto en el marcador como en la tabla de posiciones.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido para que no se pierdan ninguna de las acciones.