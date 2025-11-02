Figura de ESPN identificado con Chivas confiesa que "le vale" el América

El periodista deportivo Jorge Pietrasanta suele ser señalado por los aficionados del América como uno de los mayores críticos del equipo azulcrema. Al ser identificado como aficionado de las Chivas, lo etiquetan como "antiamericanista", un estigma el cual el propio comentarista se encargó de desmentir.

En una reciente entrevista con Yosgart Gutiérrez en su podcast 'El RePortero', Pietra fue cuestionado sobre su relación con el América.

Lee también Efraín Juárez sobre la protesta de la afición de Pumas: “Entiendo su malestar y lo respeto”

El conductor y cronista, reconoció que a pesar de lo que diga la gente, él se mantiene profesional y busca plasmar una imagen imparcial.

“Por ejemplo, en los programas, pues sí lo digo, Chivas y Pro Chivas y lo que me digas, pero a la hora de narrar no, porque tienes que ser totalmente imparcial, aunque lo sientas. Yo gritando el título del América en 2013, cuando, pues americanista, no soy”, reconoció Pietrasanta.

Finalmente, agregó que “no (soy antiamericanista). Por eso siempre digo, me vale el América, o sea x, pero anti no”.

Lee también Sebastián Abreu revela cuándo volverá a jugar Gilberto Mora y niega que los Xolos dependan de él