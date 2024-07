Dominik Mysterio con el deseo de ganarse al público mexicano en el Supershow de WWE

Luego de una larga espera para los fanáticos a la lucha libre, las súper estrellas de la WWE están de regreso en México para brindar este fin de semana de grandes combates con dos fechas en el país.

Todo inicia este día con el Supershow a realizarse en la Arena Ciudad de México, escenario que verá a las figuras de la compañía estadounidense llenar de emoción y adrenalina el cuadrilátero, para deleite de sus seguidores.

Una sensación que espera vivir de nueva cuenta el gladiador Dominik Mysterio, quien en conversación con EL UNIVERSAL Deportes habló del cariño y ambiente único de la afición mexicana, algo que no se percibe en ninguna otra parte del mundo.

“La afición mexicana siempre trae algo especial. He peleado en varias partes del mundo, pero el público mexicano ama la lucha libre, es un ambiente de otro nivel, no se encuentra en ningún lado. Por eso creo que merecemos un gran evento de televisión en México”, comentó el novel gladiador nacido en San Diego.

En ese sentido, el hijo del histórico Rey Mysterio, agregó que espera un recibimiento complicado al enfrentar a su padre en las dos presentaciones. “Las dos veces que he ido a México me han abucheado, pero sigo tratando de ganarme al público mexicano. Los dos espectáculos que tendremos... estoy seguro de que no se los quieren perder, va a ser un gran show, y claro que trataré de salir con la mano en alto, a pesar de la gente”.

Además de la presencia de Rey Mysterio y Dominik, los seguidores de la WWE podrán ver en acción a gladiadores de la talla de Cody Rhodes, Santos Escobar (antes llamado Hijo del Fantasma), el legendario Randy Orton y Bayley, quienes volverán a subir al cuadrilátero mañana en la ciudad de Monterrey.