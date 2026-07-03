La actividad de la Selección Mexicana de futbol, dirigida por Javier Aguirre, ha afectado a otras actividades en la Ciudad de México, en particular al equipo de los Diablos Rojos de la LMB.

Desde este viernes, la novena del México inició su serie como local ante los Piratas de Campeche en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Originalmente tenía programado jugar el viernes 3, sábado 4 y el domingo 5 de julio ante los Filibusteros a las 19:00, 16:00 y 14:00 horas, respectivamente, horarios habituales del equipo en casa.

Sin embargo, con la intención de evitar que el horario se empalmara con el partido de Octavos de Final del Tricolor ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, pactado a las 18:00 horas; la organización escarlata decidió adelantar el inico de duelo del domingo para el mediodía.

Así lo había dado a conocer en sus redes sociales, con el objetivo de que lo aficionados difrutaran las actividades deportivas de ambos deportes, tanto el de LMB, como el de la Copa del Mundo de 2026.

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Información importante sobre nuestra serie en casa ante Campeche. 🚨 pic.twitter.com/8YczdMn4AR — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) July 3, 2026

Pero este viernes causó bastante revuelo el supuesto cambio del horario del duelo de la Selección Mexicana ante los ingleses para las 12:00 de la tarde en el Coloso de Santa Úrsula, lo que empalmaba totalmente con el duelo de los Diablos Rojos.

Finalmente, el horario de juego de futbol se mantuvo en su programación original; no obstante la organización del México decidió tomar la decisión de no arriesgarse y programó para este sábado 4 de julio una doble cartelera para finiquitar la serie ante Campeche, donde el lanzador Trevor Bauer tendrá primera apertura de la temporada.

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¿Como quedo programada la serie entre Piratas de Campeche y Diablos Rojos del México?

Viernes. 3 de julio

Juego 1 | Se mantiene sin cambios en la programación del duelo.

Sábado, 4 de julio

Juego 2 | Primer juego de la doble cartelera | Originalmente programado a las 16:00 horas, se adelanta a las 13:00 horas.

| Primer juego de la doble cartelera | Originalmente programado a las 16:00 horas, se adelanta a las 13:00 horas. Posible abridor: Trevor Bauer.

Sábado 4 de julio

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