David Faitelson vuelve a arremeter contra Cruz Azul; "Actúan con poca transparencia"

Esta semana trascendió una entrevista donde Martín Anselmi rompió el silencio y habló sobre su polémica salida del Cruz Azul, tiempo en el que el entrenador argentino tomó el reto de ir a dirigir al Porto. Su charla con el periodista argentino Juan Pablo Varsky generó polémica y desde luego, el periodista David Faitelson opinó al respecto con su tradicional estilo controversial, acusando a la Máquina de malas prácticas.

A través de un mensaje en redes sociales, el conductor de Televisa comparó las declaraciones de Anselmi con la forma de trabajar en La Noria.

"Lo que dice Anselmi sobre su marcha del futbol mexicano y su presunta infidelidad se complica por una práctica muy frecuente en Cruz Azul: la poca transparencia con la que actúan...", escribió Faitelson en X, antes Twitter.

Esta no es la primera vez que Faitelson se enfrenta a la directiva cementera, ya que en las últimas semanas salió a aclarar que no tiene relación con Billy Álvarez después de su polémica entrevista en tiempos donde el exdirectivo era prófugo de la justicia, tema que tomó relevancia nuevamente por las filtraciones del contrato de Giorgos Giakoumakis.

¿QUÉ DIJO MARTÍN ANSELMI SOBRE CRUZ AZUL?

En el ciclo de entrevistas que Varsky tiene en su canal de YouTube 'Clank', Anselmi dejó en claro que "yo creo que infiel no le fui. Sí, tendríamos que desarrollar qué es ser infiel, ¿no? No estábamos de la mejor manera en el club y (el Porto) era un desafío al que teníamos que decirle que sí".

Finalmente, confesó "que puedo ser el villano por haberme ido a Porto, sí puede ser, pero no por las formas. Las formas no te las voy a perdonar", concluyó.

