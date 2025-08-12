Más Información

El millonario sueldo del guardaespaldas que protege a Lionel Messi; revelan cifra

El millonario sueldo del guardaespaldas que protege a Lionel Messi; revelan cifra

Selección Mexicana: Filtran el posible jersey del Tri para el Mundial del 2026

Selección Mexicana: Filtran el posible jersey del Tri para el Mundial del 2026

Lionel Messi podría tener de compañero a Gonzalo Piovi; Cruz Azul negocia con Inter Miami

Lionel Messi podría tener de compañero a Gonzalo Piovi; Cruz Azul negocia con Inter Miami

La Casa Blanca acogerá un combate de la UFC el Día de la Independencia de Estados Unidos en 2026

La Casa Blanca acogerá un combate de la UFC el Día de la Independencia de Estados Unidos en 2026

Atlas confirma regreso de Diego Cocca; el argentino sustituye a Gonzalo Pineda en el banquillo rojinegro

Atlas confirma regreso de Diego Cocca; el argentino sustituye a Gonzalo Pineda en el banquillo rojinegro

La llegada de al futbol estadounidense revolucionó la forma en la que se vive el futbol en dicho país en más de un sentido. En cada estadio al que va se preparan operativos de seguridad nunca antes vistos y parte de la seguridad que tiene el astro argentino es su guardaespaldas Yassine Cheuko, quien recibe un sueldo millonario por mantener la integridad del futbolista.

Fue David Beckham, copropietario y presidente del Inter Miami el encargado de contratar a Cheuko como guardaespaldas del ocho veces ganador del Balón de Oro y que se ha robado los reflectores en varias ocasiones por su forma de correr hacia él cuando un aficionado ingresa al campo de juego para abrazar a su ídolo.

Lee también

Así, Cheuko cobra al rededor de tres millones de dólares anuales por seguir cada paso del campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022.

Yassine Cheuko, que combatió en Medio Oriente y es experto en artes marciales, cumplió la misma función durante 7 años en Europa como guardaespaldas en Ligue 1 y en Champions League. Parte de su experiencia fue como soldado del ejército de Estados Unidos en guerras como la de Iraq y Afganistán.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios