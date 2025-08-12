Lionel Messi podría tener de compañero a Gonzalo Piovi; Cruz Azul negocia con Inter Miami

El Inter Miami de Lionel Messi podría "robarle" al Cruz Azul una de sus figuras más importantes en los últimos años. Se trata de Gonzalo Piovi, por quien comenzaron las negociaciones entre el conjunto estadounidense y la Máquina.

Fuentes cercanas al Cruz Azul confirmaron el interés del equipo dirigido por David Beckham para hacerse de los servicios del lateral argentino.

La cifra que podría determinar la salida de Piovi del Cruz Azul es cercana a los 7 millones de dólares, una cifra que sería suficiente tanto para la directiva como para el entorno del jugador.

Así la directiva celeste le "sacaría" provecho a los 4 millones de dólares que pagó al Racing Club de Argentina para contratarlo en primera instancia.

Desde su llegada a La Noria se convirtió en pieza fundamental de la Máquina tanto con Martín Anselmi, Vicente Sánchez y Nicolás Larcamón.

🇺🇸 Inter Miami have opened talks with Cruz Azul over a potential deal for centre-back Gonzalo Piovi. The fee being negotiated is in the range of $6-7m. 💗🖤 #InterMiami #CruzAzul pic.twitter.com/rkl0ZVoD7S — Luca Bendoni (@LucaBendoni) August 12, 2025

Como jugador de Cruz Azul lleva disputados 74 partidos disputados con un aporte de seis asistencias. Fue campeón de la Copa de Campeones de CONCACAF.

¿CUÁNDO JUEGA INTER MIAMI VS TIGRES?

Día: miércoles 20 de agosto

Hora: 18:00 horas

Estadio: Chase Stadium

