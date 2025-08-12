Rodrigo Huescas anota en la fase previa de la Champions League; así fue el gol del mexicano

Este martes, en el partido de vuelta de la tercera ronda de clasificación de la UEFA Champions League, el futbolista mexicano Rodrigo Huescas marcó el primer gol de la victoria por goleada del Copenhague sobre el Malmo.

Rodrigo Huescas, canterano del Cruz Azul, jugó los 90 minutos, y cada día se afianza más dentro del gigante danés, que ahora enfrentará al Basel de Suiza en la cuarta y última ronda de clasificación por ver quién se asegura su lugar en la Champions League de este año.

Lee también Miguel Herrera minimiza rivalidad entre México y Argentina; "Ni nos voltean a ver, estamos un escalón abajo"

El gol del lateral del 21 años fue el primero del partido. Más tarde, Vinicus Rodrígues anotó el segundo gol, suficiente para liquidar el partido antes de que termine la primera parte.

Finalmente, los goles de Mohamed Elyounoussi (51), Magnus Mattsson (67) y el doblete de Vinicus Rodrígues (68), firmaron la paliza al conjunto sueco.

La temporada pasada, Huescas anotó 1 gol y aportó 2 asistencias en 19 partidos de la Superliga danesa.

Lee también Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la jornada 5 del Apertura 2025?

ASÍ FUE EL GOL DE RODRIGO HUESCAS

A los 30 minutos del primer tiempo, Andreas Cornelius recibió un pase raso que desvió con un toque sublime de primera intención, dirigido directamente a la cabeza de Huescas, que hizo una especie de "palomita" para empujar el balón al fondo de la red.

🚨🇲🇽 EL GOLAZO DE CABEZA DE RODRIGO HUESCAS EN CHAMPIONS LEAGUE! 🔥🇩🇰



pic.twitter.com/jFqynAYEFg — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) August 12, 2025

Lee también Pablo Barrera estalla contra periodista de TUDN; "No tienes conocimiento de futbol"