Comentarista de TUDN tacha de "vende humos" a Allan Saint-Maximin tras Clásico Nacional

Este sábado 13 de Septiembre se vivieron dos grandes sorpresas: la derrota del Canelo Álvarez frente Terence Crawford, y la victoria de Chivas sobre el América. Algo que ambos eventos tuvieron en común fueron las críticas de David Faitelson.

En el Clásico Nacional, el comentarista de TUDN tuvo un par de comentarios en contra de Allan Saint-Maximin, refuerzo estelar de las Águilas para este torneo.

El francés no tuvo una noche tan espectacular frente al Guadalajara como en sus dos juegos pasados, en los que logró anotar en cada uno de ellos. Maximin arrancó de titular por primera vez desde su llegada al cuadro de Coapa, algo que los aficionados esperaban con ansías.

Saint-Maximin tuvo unos cuantos destellos en la primera parte del Clásico Nacional, dejando en claro la calidad que posee y el compromiso con el que llegó al nido, pero ya en el segundo tiempo dejó mucho que desear.

¿Qué dijo David Faitelson sobre Allan Saint-Maximin?

Como ya es costumbre, el comentarista de TUDN no se guardó nada en su crítica contra el América, pero en esta ocasión sus palabras fueron hacia el francés ex del Newcastle.

"Maximin ha vendido más “humo” que realidades…", escribió en su cuenta de X, antes Twitter, el talento de la televisora de San Ángel.

El atacante galo jugó casi 70 minutos en su primera titularidad con el América, en la cual dejó opiniones divididas en la afición de su equipo.

Algunos seguidores americanistas aplaudieron el actuar de su fichaje "bomba", reconociendo que fue el único del equipo en afrontar este partido como se debe de hacer cuando se miden ante Chivas.