Chivas se impone ante América; las rojiblancas se adueñan del Clásico Nacional Femenil

Este fin de semana se pintó de rojiblanco, después de que Chivas Femenil se adueñara por completo (0-2) del Clásico de México, imponiéndose ante América. Dos días seguidos en los que tanto la escuadra femenina —como la varonil— dieron un golpe de autoridad en el hogar del equipo azulcrema.

Momentos antes de que sonara el silbatazo inicial del compromiso, el estadio Ciudad de los Deportes guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas que dejó la explosión de una pipa en la alcaldía de Iztapalapa, siniestro ocurrido el pasado miércoles en el Puente de La Concordia.

Una vez que rodó el balón, las rojiblancas se apropiaron de la cancha. Corría el minuto veintidós del partido cuando Denise Castro abrió el marcador en favor de la escuadra jalisciense: una anotación que se dio gracias a un servicio de Carolina Jaramillo.

A Denise se le escapó una sonrisa de oreja a oreja. Este fue el primer gol de la delantera en el balompié femenil de México. ¿Y qué mejor forma de estrenarse que en un Clásico Nacional ante la acérrima rival? No conforme, firmó un doblete en el 45+3’.

La dupla de Carolina Jaramillo y Denise Castro provocó una fiesta entre la afición rojiblanca, pese a la molestia de los azulcremas presentes. Más aún porque Montserrat Saldívar intentó de todo para rescatar el marcador en favor de las “Águilas”, sin mayor éxito.

Entre pausas de hidratación para que las futbolistas pudieran recuperarse del intenso sol que acompañó a la Jornada 11 del Apertura 2025, América siguió luchado para no terminar en la misma derrota que—tan solo unas horas antes— sufrió la escuadra varonil, dirigida por el brasileño André Jardine.

Sin embargo, la guardameta Blanca Félix se encargó de proteger la portería rojiblanca, dejando sin mayores posibilidades a las locales. El “Rebaño” estalló en festejos por su sexta victoria del torneo, mientras que el equipo de Coapa se limitó a aceptar su caída.

El siguiente reto de las “Águilas” del América será ante las “Tuzas” de Pachuca en la Fase de Grupos de la Concacaf W Champions Cup. Por su parte, Chivas jugará la doceava fecha del Apertura 2025 ante Tijuana.