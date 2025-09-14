Guadalajara dio, hace unas horas, una gran presentación en el Clásico Nacional y, como recompensa, derrotó (1-2) al América, que, pese a sus estrellas, no pudo obtener el triunfo.

Con anotaciones de Roberto “Piojo” Alvarado y Armando “Hormiga” González, el equipo rojiblanco se quedó con las tres unidades, lo que llenó de confianza el proyecto de Gabriel Milito.

El triunfo, que para varios aficionados fue sorpresivo por el momento de ambos clubes, generó una enorme reacción en redes sociales, plataformas en las que los seguidores tapatíos no dudaron en burlarse del rival.

LOS MEJORES MEMES DEL PARTIDO

Los mejores MEMES del triunfo de Chivas ante América en el Clásico Nacional

