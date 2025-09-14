Lola del Carril hace historia en México y se convierte en la primera mujer en narrar el Clásico Nacional entre América y Guadalajara

La Jornada 8 de la Liga MX fue testigo de una nueva edición del Clásico Nacional entre América y Guadalajara, mismo que, luego de noventa minutos, terminó (1-2) favorable al equipo tapatío.

La escuadra de Gabriel Milito aprovechó sus oportunidades y, con anotaciones de Roberto “Piojo” Alvarado y Armando “Hormiga” González, sumó tres unidades doradas.

Lee también Chicharito debuta como DT de Chivas en el Clásico Nacional y le roba los reflectores a Milito

El juego, que tuvo una gran audiencia pese a estar compitiendo con la pelea de Canelo Álvarez ante Terence Crawford, fue escenario de un hecho histórico al ver el debut de Lola del Carril, una de las voces más recordadas del pasado Mundial de Clubes de la FIFA.

La comunicadora argentina, quien hace unos días presumió que se mudó a México para seguir su carrera con miras a la Copa del Mundo de 2026, se presentó en los micrófonos, generando de inmediato muchos mensajes positivos.

Lee también Los mejores MEMES del triunfo de Chivas ante América en el Clásico Nacional

Carril, quien se sumaría al equipo de Televisa para el Mundial, no se ha presentado en la cadena, pero llevó las emociones del partido mediante Layvtime, plataforma de streaming de Miguel Layún, compartiendo transmisión con Marc Crosas.

El debut de Carril marcó un hecho muy importante, al convertirse en la primera mujer en narrar el juego más importante en el calendario de la Liga MX en la categoría varonil, algo que presumió en sus redes sociales.