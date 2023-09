David Faitelson propone a Chivas dejar de jugar con mexicanos para solucionar sus problemas

La última vez que Chivas logró ser campeón fue en el lejano Clausura 2017 y en el Clausura 2022 cayó en la final ante Tigres, desde dicho momento comenzaron las críticas al equipo.

En el actual Apertura 2023 llevan tres partidos al hilo sin poder ganar y aunque el director deportivo, Fernando Hierro, consideró que no se trata de una crisis, sólo es "un mal momento", el periodista David Faitelson ya propuso una solución a dicho problema de falta de campeonatos y resultados.

"Soy muy tradicionalista y muy romántico, yo no sé si dada la situación llegó el momento de analizar si el Guadalajara tiene que comenzar a voltear hacia otros horizontes y romper con su máxima tradición de jugar con puros mexicanos", opinó Faitelson en el programa de Tercer Grado Deportivo.

El polémico comentarista de ESPN afirma que el punto débil de Chivas lo sufre el resto de los equipos de la Liga MX, por ello en la Selección Mexicana ya comenzaron a ver otras posibilidades para competir, refiriéndose a la incorporación del naturalizado Julián Quiñones.

"El problema de chivas es el que tiene todo el futbol mexicano, no se están produciendo futbolistas mexicanos en cuanto a la cantidad y calidad que necesita, lo sufre la Selección que la Selección ya buscó el auxilio en un jugador naturalizado, Chivas no lo puede hacer, o no lo quiere hacer", agregó.

Aunque Faitelson dejó claro que "A mí me gusta la tradición del Guadalajara de jugar únicamente con mexicanos, me parece que se beneficia Chivas y al futbol mexicano".

