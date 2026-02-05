Daniel Suárez no tiene freno y sueña con el campeonato

Habían pasado unos días del anuncio de su salida de Trackhouse, al final de la temporada 2025 de NASCAR Cup, y Daniel Suárez —con rostro desencajado— encaró la carrera callejera en Chicago. El resultado de esa competencia no mejoró la situación.

Sin embargo, aquella tarde dejó algo claro el piloto mexicano: “Vienen cosas mejores”... Y así fue, ya que Spire Motorsport le ofreció un asiento. Animado, previo al inicio de la campaña 2026, se envalentona y lanza: “¡Se vale soñar!”.

El conductor tricolor es consciente de que su equipo tiene como principal objetivo —este año— crecer, pero como meta personal aspira al campeonato que, desde su punto de vista, no es una misión imposible.

“Alguien lo tiene que ganar, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente se vale soñar, pero tenemos que ser realistas y saber dónde estamos parados y ver dónde vamos a arrancar el año para poder seguir avanzando. Al final de la temporada, sí me visualizo con una o dos victorias”, dijo a EL UNIVERSAL Deportes.

La emoción y el ánimo son evidentes en Dani, al grado de que señala que ganará todas las carreras. Aunque, ya cuando la mesura regresa a él, se sincera y cree que en varias del calendario tiene muchas posibilidades de quedarse con el primer lugar.

“Yo creo que COTA [Austin], Atlanta y Daytona, ahí casi ganamos... Yo creo que todas, vamos a ganar todas”, señaló, entre risas.

Finalmente, con el regreso del formato The Chase a NASCAR Cup, señaló que todos estarán obligados a buscar puntos desde las primeras fechas para meterse a la fase final.

“Yo creo que sí es más justo. Si me va a beneficiar, eso solamente el tiempo lo dirá. Ser constante tiene un poco más de ventaja y también creo que va a empujar a los pilotos a hacer un poco más de todo o nada. Ahora tienes la presión de que desde la primera carrera tienes que sumar”, finalizó el regiomontano.