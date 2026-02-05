Daniel Suárez se ríe de la vieja pelea con su hoy coequipero

Más Información

En la cuarta carrera de la NASCAR Cup 2019, Daniel Suárez se robó los reflectores. Lamentablemente, no fue por algo que hizo en la pista, sino una situación que se salió de control y culminó en una bronca.

Durante la calificación en el ISM Raceway de Phoenix, algo no le gustó al regio y se dirigió directo a Michael McDowell, quien sin mediar palabra lo recibió con un empujón. El mexicano contestó y las personas alrededor de inmediato intentaron acabar con la pelea.

Curiosamente, ahora que se integró a Spire Motorsport, McDowell se convirtió en su nuevo coequipero. Entre risas, Suárez recuerda ese tenso momento y señala que después de ese episodio, se hicieron buenos amigos.

“Esto es chistoso, pero en 2019 yo ni siquiera tenía una relación con Michael y después de que tuvimos esa pelea nos hicimos amigos, obviamente ahora [como coequiperos] está pasando al siguiente nivel. Ser más unidos, tratar de empujar hacia adelante juntos, ver cuáles son las áreas fuertes y las áreas débiles del equipo y tratar de mejorarlas juntos, eso va a ser algo muy importante”, mencionó el regio.

