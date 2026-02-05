Daniel Suárez espera ver pronto a más mexicanos en Nascar 

Más Información

A diferencia de otras categorías, NASCAR todavía es considerado como un deporte meramente norteamericano. No obstante, Daniel Suárez desea ser el personaje que abra la puerta a los mexicanos, para que más gente comience a interesarse por este deporte.

“No solamente me gustaría que hubiera más pilotos mexicanos... pilotos, ingenieros, mecánicos, cambiadores de llantas”, comentó el regiomontano, quien reveló que recién contrataron a un connacional.

“Acabamos de traer a un ingeniero mexicano, de Guadalajara. Él estaba en NASCAR México y va a trabajar con nosotros; está aprendiendo; no va a estar viajando, va a estar más enfocado en el taller, pero eso te dice lo importante que es tener gente de otros países para que haya diferentes mentalidades, y estoy muy contento de que estemos viendo a México como una de esas opciones”, agregó.

Finalmente, reconoció que desde su trinchera trabaja para que en 2027 NASCAR Cup regrese al Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Sería magnífico, no saben lo mucho que estoy empujando yo desde atrás para que las cosas sucedan y me encantaría que regresemos. México es un gran país, la gente es muy apasionada”, finalizó.

