Daniel Suárez conoce la responsabilidad de representar a los latinos en la Nascar Cup

Este año México estará bien representando a nivel internacional en el automovilismo. Sergio Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac; Patricio Pato O’Ward buscará consolidarse en Arrow McLaren en IndyCar y Daniel Suárez se estrena en NASCAR Cup con Spire Motorsport.

El piloto regio acepta la responsabilidad que tendrá cada uno desde su respectivo serial. No obstante, recordó las adversidades a las que se ha topado y admite que sí le encantaría que más latinos llegaran a mostrar sus cualidades dentro de las pistas de NASCAR.

“Sí, es una gran responsabilidad, obviamente el mundo de NASCAR es muy grande, pero es un deporte también muy americano, entonces me ha tocado pasar por circunstancias en las cuales no hay mucha gente como yo, no hay mucha gente que habla español. Hay muchas cosas de las que he tenido que entender la cultura y demás para poder seguir avanzando”, señaló.

Se dijo contento de que él sea parte de las razones por las que cada vez más mexicanos le dan una oportunidad al deporte motor, ya que es notorio que año con año la cantidad de personas que sigue a los pilotos tricolores aumenta.

“Yo creo que definitivamente los fans siguen creciendo, siguen apoyando muchísimo y bueno, correr obviamente en México, eso tuvo un empujón muy grande, ahora vamos a correr también en San Diego, va a ser buenísimo, hay muchísimos mexicanos ahí, para mí va a ser como, yo creo que lo más cercano de correr a casa.

“México es especial, pero yo creo que si pudiera escoger un lugar donde pueda sentirse lo más cercano a México, sería en California, en San Diego, yo creo que es un muy buen lugar y me siento contento de estar ahí”, recalcó.