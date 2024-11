La Selección Mexicana jugó en Toluca para cumplir con el juego de vuelta de la Nations League ante Honduras donde salió con la victoria 4-0, en el estadio estuvo presente el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco.

El examericanista primero visitó el palco de TV Azteca donde saludó a Christian Martinoli, Luis García, Zague y Campos, posteriormente pasó al de Televisa donde tuvo una curiosa broma con David Faitelson y Ricardo La Volpe.

Andrés Vaca llevaba la transmisión del juego cuando llegó Cuauhtémoc a saludarlos.

El narrador lo cuestionó sobre el juego y el ahora diputado dio su punto de vista.

Vaca le preguntó “¿Viene la remontada o no?”, la respuesta de Cuauhtémoc fue “todavía falta yo creo que sí, Honduras ya se cansó yo pienso que la selección va a meter otro gol”.

Lee también Raúl Jiménez entre los históricos goleadores de la Selección Mexicana

Cuauhtémoc Blanco le “canta un tiro” a David Faitelson y Ricardo La Volpe

Andrés Vaca le mencionó a Blanco sobre “¿qué sientes de tener a Faitelson cerca?”, la respuesta de Cuauhtémoc generó risas.

“Le voy a cantar otro tiro, pero nada más que no quiere”, mencionó el exazulcrema.

El periodista le respondió, “La Volpe me defiende esta vez” y aquí Cuauhtémoc no se quedó callado.

“A los dos, no pasa nada”, aseguró Blanco, pero, aunque claramente era broma a Ricardo La Volpe no le generó gracia y le dijo “No te agrades”.

Cuauhtémoc Blanco le hizo saber que era broma y cerró su participación con un comentario para tranquilizar la situación.

“No, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo hay que respetar a la gente mayor”, aseveró el exgobernador.

Lee también Reinaldo Rueda, técnico de Honduras, tras perder ante México: “Fue un resultado injusto”